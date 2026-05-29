обновлено 08:43

В колонию строгого режима пытались провезти телефоны, карты и наркотики

Сотрудники исправительной колонии №10 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли доставку в учреждение запрещенных для осужденных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

При досмотре автомобиля «КамАЗ», завозившего в колонию материалы для деревообработки, сотрудники отдела безопасности обнаружили три сотовых телефона, банковские карты, сверток порошкообразного вещества, предположительно наркотического содержания, колоду игральных карт и две зажигалки. Все обнаруженное было спрятано в оборудованных тайниках в кабине.

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол, материалы проверки направлены в МО МВД «Чусовской».

Исправительная колония №10 располагается в поселке Всесвятском Чусовского округа и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание 2,3 тыс. осужденных.