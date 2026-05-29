В правительстве и инженерной компании Сеула идут обыски после обрушения эстакады

Полиция Сеула проводит обыски в офисах городского правительства, инженерной компании и других учреждениях, причастных к обрушению эстакады в западной части южнокорейской столицы на этой неделе. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Построенная в 1966 году секция путепровода Сеосомун подлежала сносу к следующему месяцу. Она рухнула ранним утром 26 мая прямо во время проверки безопасности на месте, вызванной приостановкой работ из-за признаков небольшого смещения конструкции. Погибли три человека и еще трое получили ранения.

Со ссылкой на информацию полицейского управления Сеула сообщается о выемке документации в семи офисах, включая штаб-квартиру инфраструктуры городского правительства и подрядчиков, участвовавших в работах по сносу. В рейдах участвуют 33 полицейских следователя и 20 сотрудников министерства труда, ответственных за безопасность на рабочем месте.

Минтруда страны объявило о начале проверки соблюдения на объекте мер безопасности, пообещав строго привлекать виновных к ответственности. Днем ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал к скорейшему расследованию и суровому наказанию виновных. Городские власти заявили, что помогают полицейскому расследованию и пообещали найти причину обрушения, сообщает «Рёнхап».

Эрнест Филипповский