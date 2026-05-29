В Ярославской области после атаки БПЛА произошел пожар на топливных объектах
Ярославская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА. Большинство дронов сбито, но «произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива», сообщил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Возгорание тушат, пострадавших нет. В Ярославле также перекрывали перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Ограничения уже сняли, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
Сколько БПЛА было сбито над Ярославской областью, не уточняется. По данным Минобороны России, в общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 208 БПЛА над 13 регионами.