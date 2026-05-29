Активы частных инвестфондов Китая за год выросли более чем на $400 млрд

По состоянию на конец апреля активы частных инвестиционных фондов Китая составили 23,46 трлн юаней против 20,22 трлн юаней годом ранее (прирост составил около 3,24 трлн юаней, или $480 млрд). Отрасль растет из-за роста доверия инвесторов и бума в технологическом секторе, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на данные Китайской ассоциации по управлению активами (AMAC).

Согласно данным Zero2IPO Research, общая сумма инвестиций в первом квартале достигла 234,4 млрд юаней ($34,6 млрд) что на 24,7% больше объема аналогичного периода прошлого года. Стартапы, связанные с искусственным интеллектом, стали основной движущей силой роста, собрав более 110 млрд юаней ($16,2 млрд) — в 2,8 раза (на 185%) больше, чем годом ранее.

Фонд Springs Capital отмечает еще больший подъем частных фондов, инвестирующих в ценные бумаги. Только в апреле было зарегистрировано более 1,6 тыс. таких структур, а общий объем новых заявок за первые четыре месяца года достиг примерно 254,1 млрд юаней ($37,5 млрд), что более чем вдвое превышает уровень годом ранее.

Рынок первичных публичных размещений акций в Гонконге значительно восстановился с 2024 года. По данным аудиторской и консалтинговой сети KPMG, объем рынка IPO в 2025 году составил $34,7 млрд, что дает рост в 3,1 раза в годовом выражении. Этому способствовало оживление технологических компаний и рост числа компаний из материкового Китая, желающих получить вторичные листинги в Гонконге.

Активы фондов прямых инвестиций Китая составляют 11,38 трлн юаней ($1,7 трлн), венчурных фондов — 3,96 трлн юаней ($581 млрд), а ЧИФ ценных бумаг — 7,85 трлн юаней ($1,1 тлрн).

Эрнест Филипповский