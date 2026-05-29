Уфимского нападающего признали лучшим молодым игроком КХЛ

19-летний нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Александр Жаровский признан лучшим новичком сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и удостоен награды имени Алексея Черепанова. Такое решение лига приняла по итогам голосования клубов.

Для Жаровского прошедший сезон стал первым полноценным во взрослой карьере

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В сезоне 2025/2026, который стал первым полноценным во взрослой карьере форварда, Александр Жаровский сыграл в 69 матчах (с учетом плей-офф), в которых заработал 44 очка (16 голов и 28 голевых передач). Его несколько раз признавали лучшим новичком игровой недели.

Контракт «Салавата Юлаева» с нападающим действует до конца мая 2027 года. В 2025 году клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» выбрал Александра Жаровского на драфте молодых игроков.

