Участников челябинской ОПГ «Артаковские» отправили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении пяти участников организованной преступной группы «Артаковские». Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

Сообщников задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Операцию провели в рамках ранее возбужденных дел о похищении, краже, вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении и хищении оружия (ст. 126, 158, 163, 213, 222, 226 УК РФ). В обысках принимали участие сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинске предполагаемого лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Фигурант находится в следственном изоляторе. В декабре прошлого года силовики задержали более 10 предполагаемых участников преступного сообщества. В феврале этого года силовики провели новые обыски и задержали еще девять фигурантов. Кроме того, также в феврале в Дагестане и Челябинской области были задержаны предполагаемые лидер и участники другой группировки, связанной с «Артаковскими». Обыски также проводились в марте.

Виталина Ярховска