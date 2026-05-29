обновлено 07:46

«Удмуртскую правду» и «Известия Удмуртской Республики» объединят в медиацентр

Газеты «Удмуртская правда» (УП) и «Известия Удмуртской Республики» объединят в новое юрлицо «Медиацентр “Удмуртия”». Соответствующее уведомление о реорганизации опубликовано на сайте УП.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Реорганизация автономных учреждений проводится по распоряжению правительства Удмуртии. Учредитель нового юрлица — Агентство печати и массовых коммуникаций республики. Выпуск изданий продолжится.