В Челябинске воссоздадут высшее танковое командное училище

Правительство РФ подписало постановление о воссоздании федерального государственного казенного военного образовательного учреждения «Челябинское высшее танковое командное училище». Документы опубликованы на сайте правовой информации.

Учредителем училища станет Минобороны РФ. Ведомству необходимо утвердить устав учреждения и предоставить ему в бессрочное пользование недвижимость и земельные участки. В училище будут обучать по программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также заниматься научной и научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны.

Челябинское высшее танковое командное училище было сформировано в 1941 году — там готовили командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. В 1990-х его переименовали в Челябинский танковый институт, который расформировали в 2007 году. В 2018 году имущественный комплекс учреждения выкупил местный депутат под строительство жилого комплекса.

ОБНОВЛЕНО В 10:52. По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, учреждение создадут на территории ранее действовавшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища.

Виталина Ярховска