Татарское месторождение в Красноярском крае будет разрабатывать «ТЛП менеджмент»

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) опубликовало результаты аукциона на право освоения Татарского месторождения на территории Красноярского края. Победителем указано ООО «ТЛП менеджмент». Всего на участие в аукционе за право на разведку и добычу ниобия, фосфора и вермикулита подали две компании, однако представитель одной из организаций по неизвестным причинам участия в процедуре не принимал.

Стартовый размер разового платежа на аукционе составлял 54,3 млн руб., шаг аукциона — 5,4 млн руб. Окончательная сумма определена в размере 59,8 млн руб.

Площадь участка недр составляет 1,49 кв. км. Месторождение расположено на территории Северо-Енисейского муниципального района Красноярского края, который включен в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России. В границах участка недр расположены земли лесного фонда.

Лицензия на освоение месторождения предоставляется на 20 лет, победителю предстоит подготовить проект на проведение геологического изучения, согласовать и утвердить его в течение двух лет с момента регистрации лицензии.

Балансовые запасы Татарского месторождения составляют: 1,6 млн т ниобия и 12,2 тыс. т пентоксида ниобия по категории С1, по категории С2 — 204 тыс. т ниобия, 993 т пентоксида ниобия, 1,6 млн т фосфора, 151 тыс. т пентоксида фосфора и 196 тыс. т вермикулита.

ООО «ТЛП менеджмент» зарегистрировано в Москве в 2020 году. Компания специализируется на управлении финансово-промышленными группами и принадлежит Заире Махачевой. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 631,6 млн руб., чистая прибыль — 185,5 млн руб.

Лолита Белова