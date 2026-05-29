«Россети Новосибирск» обследовали около 330 тысяч опор ЛЭП

«Россети Новосибирск» наращивают усилия по профилактике и выявлению незаконных подвесов волоконнооптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса. В 2026 году компания существенно увеличила количество контрольных мероприятий.

С начала года энергетики провели рейдовые осмотры 14,7 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП), обследовав около 330 тысяч опор. Охват контрольных мероприятий вырос на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Регулярный мониторинг помогает переводить взаимодействие с операторами связи в правовое поле. С начала года документально оформлены и приведены в нормативное состояние самовольные подвесы, ранее выявленные специалистами «Россети Новосибирск», почти на 12 тысячах опор ЛЭП.

В ходе рейдов энергетики еженедельно выявляют нарушения по размещению ВОЛС со стороны провайдеров. Каждый незаконный подвес – реальный риск аварийного нарушения электроснабжения потребителей и социально значимых объектов. Телеком-оборудование, установленное без согласования с сетевой организацией, становится препятствием для бригад при эксплуатации энергообъектов, а также может привести к повреждению ЛЭП из-за схлеста проводов во время непогоды.

Чтобы предупредить такие ситуации и минимизировать риски перерывов электроснабжения потребителей, специалисты «Россети Новосибирск» фиксируют нарушения и информируют собственника оборудования о необходимости привести ВОЛС в соответствие техническим требованиям для совместных подвесов с учетом всех норм и правил. При этом механизм легализации самовольного подвеса достаточно прост: провайдерам нужно лишь направить электронное письмо на адрес info@eseti.ru с соответствующей заявкой.

Компания продолжит наращивать охват контрольных мероприятий на ЛЭП во всех районах Новосибирской области и темпы работы по легализации линий связи.

