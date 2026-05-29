Население Японии за пять лет сократилось на 3 млн человек

Общая численность населения Японии составляет почти 123,05 млн человек, что на 3 млн 90 тыс. меньше, чем пять лет назад. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на предварительные итоги национальной переписи 2025 года, опубликованные Министерством внутренних дел и коммуникаций страны.

Население Японии сократилось на 2,5% по сравнению с показателями предыдущей переписи 2020 года. Численность жителей непрерывно сокращается с 2015 года, однако за последнюю пятилетку темпы падения стали рекордными.

Снижение наблюдается в 45 префектурах, за исключением Токио и Окинавы. В префектурах Сайтама, Тиба и Канагава, где в предыдущем исследовании наблюдался рост, в этот раз также зафиксирован спад.

Эрнест Филипповский