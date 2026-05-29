Засуха привела к взрывному росту численности непарного шелкопряда в Туве

Площадь распространения непарного шелкопряда в лесах Тувы увеличилась с 2024 года примерно в пять раз — с 2,4 тыс. до 12,8 тыс. га. Причиной стала прошлогодняя засуха, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

По данным министра лесного хозяйства и природопользования Григория Ондара, для борьбы с вредителем будет использован биологический инсектицидный препарат «Лепидоцид СК», «практически безопасный для человека».

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале мая режим повышенной готовности в связи с угрозой роста численности шелкопряда был введен в двух районах Новосибирской области — Коченевском и Ордынском. В Республике Алтай планируется обработать до 14 тыс. га лесов — в Шебалинском, Усть-Канском и Онгудайском районах.

Валерий Лавский