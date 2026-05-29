FT: в производстве британских биопаспортов нашли китайский след

Производитель электронных компонентов, используемых в биометрических паспортах Великобритании, принадлежит группе инвесторов во главе с китайскими компаниями, которые внесены в ограничительный список властей США, сообщает газета Financial Times (FT). Речь идет о французской фирме Linxens, которая также поставляет детали для удостоверений личности других европейских государств.

Как выяснило издание, Linxens специализируется на выпуске подложек с антеннами, отвечающих за считывание персональных данных владельцев документов. При этом контролирующий компанию холдинг был сформирован при ключевом участии двух инвестиционных фондов из Пекина — Wise Road Capital и JAC Capital.

В 2024 году американское Министерство торговли включило обе эти структуры в свой черный список. Вашингтон посчитал их деятельность угрозой для национальной безопасности США, обвинив фонды в содействии властям КНР при скупке иностранных заводов, владеющих критически важными полупроводниковыми технологиями. Осведомленный источник FT утверждает, что доступ китайских инвесторов к детальной информации о производстве национальных документов создает прямую разведывательную угрозу.

В самой компании Linxens заявили, что производство вкладышей локализовано на сертифицированном и защищенном заводе в Таиланде. В Министерстве внутренних дел Великобритании заверили, что сотрудничество с французским поставщиком не несет в себе рисков для безопасности страны, поскольку персональные данные вносятся в паспорта исключительно на территории королевства, и технологии шифрования данных контролируются Лондоном.