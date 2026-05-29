У бывшего сотрудника ЦРУ изъяли более 300 золотых слитков на $40 млн

В доме у бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Раша обнаружили 303 золотых слитка на сумму около $40 млн, $2 млн наличными и 35 люксовых наручных часов. Обыск провели агенты ФБР по делу о мошенничестве и фальсификации личных данных, сообщает CBS News со ссылкой на источники и материалы судебных дел.

По данным следствия, с ноября 2025 года по март 2026 года обвиняемый неоднократно запрашивал у ЦРУ крупные суммы в иностранной валюте и золоте якобы для покрытия служебных расходов. Впоследствии руководство разведслужбы не смогло установить местонахождение этих активов или подтвердить их целевое использование. Обвиняемый после обыска был арестован.

Помимо хищения госимущества, экс-сотрудника спецслужбы обвиняют в многолетнем обмане государства ради продвижения по службе. Как показало расследование ФБР, еще в 1997 году Дэвид Раш предоставил поддельные документы о высшем образовании для поступления на службу в ВМС США. На основании фальшивых дипломов он продвигался по карьерной лестнице, оформлял допуск к гостайне, а в 2018 году для получения руководящей должности соврал, что окончил школу летчиков-испытателей ВВС и командовал крупным подразделением. Кроме того, после увольнения в запас в 2015 году он продолжал утверждать, что числится в резерве флота, благодаря чему незаконно получил десятки тысяч долларов в качестве компенсации за военные отпуска.