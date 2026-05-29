Пентагон заявил об угрозе военным США от рекламных трекеров

Центральное командование США (CENTCOM) зафиксировало многочисленные отчеты об угрозах, связанных с использованием противником коммерческих данных о геолокации для слежки и наведения ударов на американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо ведомства. Эта информация позволяет противникам вычислять места дислокации, маршруты и график перемещения войск, а также используются ими в целях контрразведки, объясняет агентство.

Подобная информация легально собирается через обычные приложения на смартфонах для нужд рекламной индустрии, после чего продается дата-брокерам. Последние систематизируют массивы координат и перепродают их, в том числе через цепочки посредников.

В ответ на это заявление американские законодатели направили письмо в Пентагон, в котором назвали индустрию цифровой рекламы прямой угрозой национальной безопасности. Сенатор Рон Уайден и член Палаты представителей Пэт Харриган заявили, что эти данные позволяют противникам вычислять точные места скопления живой силы, маршруты и повседневный образ жизни солдат для наведения ракет, беспилотников и подрыва придорожных бомб. Парламентарии потребовали от оборонного ведомства немедленно ввести защитные меры: принудительно отключать рекламные идентификаторы на смартфонах военных и запретить использование браузера Google Chrome в пользу более защищенных альтернатив.