На Камчатке мошенники выманили 21 млн руб. у матерей погибших на СВО бойцов

Три жительницы Камчатского края, сыновья которых погибли в зоне российской военной операции на Украине, стали жертвами мошенников и лишились в общей сложности 21 млн руб. Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленники сыграли на чувствах матерей. Преступники связывались с женщинами по телефону и выдавали себя за сотрудников военкомата. Они утверждали, что бойцы посмертно представлены к орденам, и под предлогом оформления наград выманивали у потерпевших личные данные.

После этого аферисты убеждали пенсионерок снять сбережения и вылететь с полуострова в город Артем Приморского края. По прибытии в назначенное место женщины лично отдавали наличные деньги курьерам. Одна из пострадавших лишилась почти 5 млн руб., другая — более 3 млн, третья женщина отдала преступникам более 13 млн.

Преступления произошли в мае 2026 года, а их жертвами стали жительницы Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и села Паратунка. Мошенников разыскивают. Возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).