Национальную премию интернет-контента ИРИ вручили ИИ-клипу

22 проекта стали лауреатами пятой Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ). Церемония вручения наград прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер. Победителей объявили в 15 основных и 7 специальных номинациях.

Среди победителей в основных номинациях:

  • «Анимационный контент» — полнометражный мультфильм «Три кота. Зимние каникулы»;
  • «Канал в мессенджере» — проект «Цифровая история — Егор Яковлев» в Telegram;
  • «Музыкальный трек» — «Кухни» группы «Бонд с кнопкой»;
  • «Вирусный контент» — сгенерированный нейросетью клип «Снегурочка» от проекта Sasha Komovich, а также видео фольклорного ансамбля «Толока»;
  • «Блог» — проект жены участника СВО Марии Чадиной;
  • «Документальный проект» — сериал «Победа», рассказывающий историю сражений Великой Отечественной войны.

Лучшей «Социальной интернет-акцией» стал спецпроект «Пирог на четвертое», посвященный Дню народного единства. В номинации коротких видеороликов награду присудили работе «Мой папа герой», повествующей о мужестве многодетного отца Романа Яценко, который сумел вывезти свою семью из захваченной Суджи.

Победителями в спецноминации «Быть человеком» стали спортсмены российской сборной, которые в этом году заняли третье место на Паралимпиаде. В спецноминации «Мир должен знать» победителем признан хоккеист Александр Овечкин.

Специальной номинации «Проект Года защитника Отечества» был удостоен просветительский проект «Тактическая медицина», рассказывающий о работе врачей в зоне боевых действий. За вклад в информационную работу статуэтку в номинации «Сила в правде» получила Российская цифровая дипломатия МИД России.

Премия была учреждена в 2021 году, первая торжественная церемония награждения прошла в июне 2022 года. Награду вручают социально-значимым проектам Рунета. Среди лауреатов прошлых лет — сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», песня «Встанем» Ярослава Дронова (SHAMAN) и Telegram-канал Readovka.

