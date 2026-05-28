Беспилотную опасность объявили в Астраханской области

В Астраханской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Жителей просят пройти в комнаты с капитальными стенами и без окон. Перед этим рекомендуется выключить свет, газ и воду.

Если вы находитесь на улице, избегайте открытых мест. Найдите ближайшее здание, крытый паркинг или любое другое безопасное убежище и укройтесь там. Не пользуйтесь лифтом.

Спасатели призывают жителей сохранять спокойствие. В регионе временно ограничен мобильный интернет. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Нина Шевченко