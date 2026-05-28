Угроза ракет объявлена в Пензенской области
Ракетную опасность объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В регионе запущено экстренное информирование населения: SMS-рассылка, сообщения в официальных телеграм-каналах и вещание на телевидении.
Гражданам рекомендовано перекрыть газ и воду, отключить электричество и проследовать в ближайшее укрытие. При его отсутствии — использовать заглубленные помещения подземного пространства: подвалы, погреба, подземные паркинги или метро. С собой необходимо взять документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.
Находясь на улице, следует избегать открытых участков. В помещении — не подходить к окнам. Пользоваться лифтом запрещено. Находиться в укрытии нужно до отмены сигнала об опасности.
Карта с расположением подвалов и убежищ в Пензенской области доступна по ссылке. Телефон экстренных служб — 112.