Угроза ракет объявлена в Пензенской области

Ракетную опасность объявили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В регионе запущено экстренное информирование населения: SMS-рассылка, сообщения в официальных телеграм-каналах и вещание на телевидении.

Гражданам рекомендовано перекрыть газ и воду, отключить электричество и проследовать в ближайшее укрытие. При его отсутствии — использовать заглубленные помещения подземного пространства: подвалы, погреба, подземные паркинги или метро. С собой необходимо взять документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства.

Находясь на улице, следует избегать открытых участков. В помещении — не подходить к окнам. Пользоваться лифтом запрещено. Находиться в укрытии нужно до отмены сигнала об опасности.

Карта с расположением подвалов и убежищ в Пензенской области доступна по ссылке. Телефон экстренных служб — 112.

