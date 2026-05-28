Бессент исключил появление в США цифрового доллара

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в США не планируется запуск цифрового доллара. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме. По словам господина Бессента, введение цифрового доллара поставит конфиденциальность переводов и счетов граждан под угрозу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein, AP Фото: Mark Schiefelbein, AP

«Администрация (президента США Дональда Трампа.— “Ъ”) дала ясно понять, что в США не будет цифрового доллара от центрального банка... Мы приняли закон о стейблкоинах при поддержке обеих партий, и теперь поясняющий закон рассматривается в Конгрессе... Самое важное, что мы можем сделать — заставить цифровые активы приходить в США»,— сказал господин Бессент.

Бывший глава ФРС Джером Пауэлл выступал против цифрового доллара или цифровой валюты центрального банка (CBDC). Во время предвыборной кампании на конференции 2024 года Дональд Трамп обещал, что в случае переизбрания он прикажет Министерству финансов и другим федеральным агентствам «воздержаться от всех шагов, необходимых» для создания CBDC. При этом в США развивается стейблкоин — криптовалюта, курс которой привязан к доллару.