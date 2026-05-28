В Челябинске воссоздадут танковое училище

Высшее танковое училище Министерства обороны России появится в Челябинске. Распоряжение о его создании подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Учреждение будет реализовывать программы высшего, среднего профессионального, и дополнительного образования, а также заниматься научной и исследовательской работой в интересах обороны. Минобороны указано учредителем училища. Ведомство должно будет утвердить устав учреждения и провести его государственную регистрацию, а также предоставить ему в постоянное пользование недвижимость.

Челябинское высшее танковое командное училище было сформировано в 1941 году — там готовили командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. В 1990-х его переименовали в Челябинский танковый институт, его расформировали в 2007 году. В 2018 году имущественный комплекс учреждения выкупил местный депутат под строительство жилого комплекса.