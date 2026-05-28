США вывели из-под антироссийских санкций покойных депутатов и сенаторов

Минфин США исключил из списков антироссийских санкций 11 физических лиц и два танкера. Соответствующая информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства.

По данным ведомства, санкции в том числе сняли с Артура Чилингарова — бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики. Господин Чилингаров умер в 2024 году. Ограничения также сняли с бывшего депутата Михаил Тарасенко (1947-2025), бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962-2023), бывшего сенатора от Вологодской области Елены Авдеевой (1968-2023), бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973-2025), сына главы «Роснефти» Ивана Сечина (1989-2024) и других. Из санкционных списков исключены танкеры LINDA и «LADY D».

Пресс-служба американского Минфина отметила, что власти исключили из списка в общей сложности 76 позиций. Среди них — «умершие лица, списанные или выведенные из эксплуатации суда» и лица, внесенные в списки более 10 лет.