Бандитам отказали в снисхождении

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда признала Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна виновными в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые в апреле 2023 года ехали после выступления на празднике и попались бандитам, промышлявшим разбоем на трассе. Присяжные единогласно пришли к выводу, что ни один из подсудимых не заслуживает снисхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

О вердикте по делу об убийстве аниматоров сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Это резонансное расследование началось 29 апреля 2023 года, когда родственники и знакомые жителей Усть-Лабинска Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко попросили неравнодушных людей помочь в их поисках. Накануне Кирилл и Татьяна ездили в Ленинградский район Краснодарского края, где на праздничном банкете устраивали шоу ростовых кукол. Ночью Кирилл позвонил жене Дарье и сказал, что на обратном пути его автомобиль Hyundai повредил колесо, но какие-то ребята взялись ему помочь. После этого телефоны Кирилла и Татьяны выключились, а отец Кирилла стал получать сообщения о списании денег со счета его сына, который был привязан к телефону Чубко-старшего. Утром Дарья Чубко дозвонилась Татьяне, у которой был какой-то странный голос. Татьяна сказала, что не знает, где Кирилл, после чего телефон снова стал недоступен.

Дарья Чубко в социальных сетях попросила добровольцев приехать в Выселковский район, откуда Кирилл в последний раз выходил на связь. Сотни волонтеров прочесывали лесополосы, пустыри, заросли камышей, и вскоре им удалось обнаружить сгоревший Hyundai.

Первый подозреваемый Демьян Кеворькян, который ранее был осужден за разбой и вернулся домой после помилования, был задержан 1 мая. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на его автомобиль, который несколько раз появлялся недалеко от места, где пропали аниматоры. На следующий день арестовали Арама Татосяна и Анатолия Двойникова, приятелей Кеворкьяна. Двое сообщников Кеворкьяна сразу во всем сознались и показали места, где они спрятали тела убитых.

Как рассказали “Ъ” в прокуратуре края, обвинение исходит из того, что лидером банды был Демьян Кеворькян, который в апреле 2023 года разработал план разбойных нападений на дорогах. Он купил старый автомобиль «ВАЗ» и связался со своими приятелями Анатолием Двойниковым и Арамом Татосяном. По их словам, Кеворкьян предъявил каждому претензии на миллионы рублей, требуя отработать долг участием в разбоях. Для большей убедительности Демьян Кеворькян вывез каждого из приятелей в лес и сделал вид, что собирается вырвать им языки. В итоге Татосян и Двойников согласились и поехали вместе с Кеворкьяном к нему домой в Каневской район, откуда 28 апреля отправились «на дело», рассчитывая напасть на одинокого водителя.

Увидев на обочине Hyundai, а рядом парня и девушку, главарь банды сказал: «Нам их бог послал».

Бандиты предложили Кириллу помощь и даже съездили вместе с ним к его знакомому за запасным колесом. Когда поломка автомобиля Hyundai была устранена, злоумышленники напали на Кирилла и Татьяну, связав их скотчем. Демьян Кеворкьян забрал у Кирилла Чубко наличные и потребовал сообщить коды банковских карт. Несколько часов бандиты ездили из одной станицы в другую, снимая средства в банкоматах. После этого они зарезали сначала Кирилла, потом Татьяну, и закопали трупы в лесопосадках.

Арам Татосян и Анатолий Двойников полностью признали вину и раскаялись. Демьян Кеворкьян настаивает на том, что приятели оговаривают его, чтобы выгородить себя. По версии Кеворкьяна, Татосян и Двойников приехали к нему домой в Каневском районе, чтобы помочь с ремонтом и уборкой участка. 28 апреля все трое ездили по делам на автомобиле Кеворкьяна, а затем, поссорившись с ним, Татосян и Двойников якобы высадили своего товарища и вернули автомобиль только утром. Кеворкьян, по его словам, ничего не знает о том, что Татосян и Двойников делали ночью.

Анна Перова, Краснодар