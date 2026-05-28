Ульяновский 94-летний «железный дед» признан сильнейшим в своей возрастной группе

Ветеран тяжелой атлетики из Ульяновской области, 94-летний Николай Исаков победил в своей возрастной группе на XXXI Открытом чемпионате России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп, проходившем в Подмосковье, сообщило минспорта Ульяновской области.

Соревнования проходили в городе Старая Купавна Московской области. Николай Исаков в рывке поднял 35 килограммов, а его соперник — только 20 кг.

Николай Исаков, которого в Ульяновске называют «железным дедом», в юности сначала увлекся гимнастикой, затем занялся акробатикой, а с 1957 года окончательно сделал приоритетом штангу. Является более чем 30-кратным победителем различных чемпионатов России, Европы и мира среди ветеранов. В 2019 году он стал чемпионом Европы на соревнованиях ветеранов в Финляндии.

Андрей Васильев, Ульяновск