Ульяновская гимнастка завоевала пять медалей на Российско-китайских молодежных играх

В Калининградской области стартовали юбилейные X Российско-Китайские молодежные летние игры, они продлятся до 30 мая. В первые дни игр прошли соревнования по художественной гимнастике, на которых ульяновская гимнастка Александра Кирюшина, участвовавшая в составе сборной команды России, завоевала пять медалей. Об этом сообщило в четверг минспорта Ульяновской области.

По данным министерства, Александра завоевала серебро в личном многоборье, золото — в командном многоборье в составе сборной команды России, золото в упражнении с обручем и еще золотую медаль — в упражнении с мячом, серебро — в упражнении с лентой.

Всего на играх состязания пройдут по 12 видам спорта, включая китайское единоборство — ушу. В демонстрационном формате представят самбо. Всего в играх участвуют более 700 юных спортсменов из России и Китая.

Андрей Васильев, Ульяновск