Владиcлав Исаев переназначен гендиректором ФГУП Запорожской АЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил на пост гендиректора ФГУП «Запорожская АЭС» Владислава Исаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запорожская АЭС

Фото: @znppofficial Запорожская АЭС

Фото: @znppofficial

Господин Исаев переназначен на пост сроком на два года. Впервые он начал работать на этой должности в апреле 2024 года.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, с октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). На станции есть шесть реакторов. Все они находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП «Запорожская АЭС» и находятся в собственности России.