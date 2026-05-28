С коммунистическим ответом

Фракция КПРФ в областном заксобрании поставила перед губернатором Глебом Никитиным вопрос о росте задолженности нижегородцев за жилищно-коммунальные услуги и росте тарифов. Губернатор заявил, что реальная задолженность граждан больше, чем озвученные коммунистами 2,5 млрд руб., но в регионе она сокращается. Рост тарифов с 1 октября этого года также будет относительно небольшим по сравнению с другими регионами. С другой стороны, недостаточные тарифы, а тем более их заморозка препятствуют развитию ресурсоснабжающих организаций, загоняют их в убытки и приводят к росту аварий на сетях и некачественным услугам ЖКХ, отметил глава региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отчитавшийся перед областным парламентом о работе правительства в 2025 году, ответил на несколько вопросов от депутатов. Фракция КПРФ спросила о росте тарифов для нижегородцев, который приводит к увеличению задолженности по коммунальным платежам, в том числе в части субсидирования. Руководитель фракции Роман Кабешев отметил, что долги по плате за коммуналку растут и составили 2,5 млрд руб., поэтому в Нижегородской области следует снижать тарифную нагрузку на семейные бюджеты граждан.

«Даже не знаю, откуда вы взяли такую цифру, скорее всего, это объем просроченной задолженности по исполнительным листам. Общая текущая просроченная задолженность населения по коммунальным платежам гораздо более высокая.

За год она выросла на 478 млн руб., или 4% (т.е. пропорционально она составляет почти 12 млрд). Но если учитывать индекс потребительских цен и средний рост тарифов, то у нас в части задолженности произошло снижение. В этом плане у нас положительная динамика»,— сообщил Глеб Никитин.

Он отметил, что органы власти и Региональная служба по тарифам занимаются их сдерживанием. «Сколько я себя помню, мы понемногу опускаемся в рейтинге регионов России и ПФО по уровню тарифов. Сначала мы были в первой трети, со временем сдвинулись практически в середину этого рейтинга за счет того, что в Нижегородской области тарифы мы увеличиваем ниже, чем другие субъекты»,— пояснил губернатор.

По его словам, в 2026 году запланировано два этапа повышения тарифов.

Первое повышение случилось 1 января в связи с ростом ставки налога на добавленную стоимость «только на 1,7%». С 1 октября тарифы в Нижегородской области вырастут в среднем на 9,9% (то есть общее увеличение в текущем году составит 11,6%). «При этом в Ставропольском крае рост тарифов составит 22%, в Тамбовской области —17,5%. Пермский край и Москва — 15%, Санкт-Петербург — 14,6%, Татарстан — 12,4%, Челябинск — 14%, Башкортостан —10,7% и так далее. У нас рост платы граждан является одним из самых низких в стране, мы делаем все возможное, чтобы тарифное давление снизить»,— пообещал Глеб Никитин.

Однако совсем не увеличивать тарифы нельзя: расходы ресурсоснабжающих организаций растут, а в регионе большой износ сетей, составляющий от 50% до 70%. В модели тарифного регулирования органы власти должны обеспечивать ремонт сетей и исполнение инвестиционных программ у поставщиков воды, тепла, электроэнергии, газа.

«Если мы не будем увеличивать тариф, то получим картину, как в некоторых наших муниципалитетах с низкой базой, где у поставщиков даже без инвестиционной программы была убыточная деятельность.

Это приводит к сплошной аварийности на сетях, грязной воде, некачественному оказанию коммунальных услуг и так далее. И в таких муниципалитетах приходилось единовременно повышать плату, например, на 22%, когда мы догоняем некий общий уровень равного тарифа. Наша цель: “один муниципалитет — один тариф”. Необходимо достигнуть единого тарифа в границах каждого округа, чтобы у всех его коммунальных предприятий и МУПов были равные условия»,— заявил Глеб Никитин.

В результате депутатов заксобрания заверили в том, что регион находится в «зеленой зоне» по тарифным индексам, а ФАС России и правительственная комиссия не допустят необоснованного повышения платы граждан.

Модернизация ресурсоснабжающих предприятий по концессионным соглашениям в условиях подтвержденных источников финансирования и долгосрочной тарифной политики остается магистральным путем развития системы ЖКХ.

Иван Сергеев