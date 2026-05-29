ВВП застрял в проливе

Перебои с поставками через Ормузский пролив ухудшили экономические перспективы стран Персидского залива, свидетельствует обзор консалтинговой компании PwC. Теперь предполагается, что экономика региона в текущем году вырастет лишь на 1,8% вместо ранее ожидавшихся 4,4%. Пока адаптироваться к кризису странам Персидского залива помогают перенастройка торговли и программы поддержки бизнеса. Системное же обеспечение устойчивого роста потребует от государств наращивания инвестиций в развитие обходных экспортных коридоров.

Эксперты PwC в своем обзоре описывают нынешний кризис на Ближнем Востоке как один из самых серьезных стресс-тестов для стран Персидского залива за последние годы. Проблемы с Ормузом затронули не только торговлю нефтью и газом, но и поставки других товаров, а также сектора логистики и туризма государств региона в целом. Хотя более дорогая нефть может частично компенсировать падение физических объемов экспорта, в целом прогноз PwC для региона серьезно ухудшен. Теперь ожидается, что рост ВВП стран Персидского залива составит в этом году 1,8%, а не 4,4%, как прогнозировалось ранее. В 2025 году экономика региона выросла на 3,9%.

Прогноз фиксирует неравномерную динамику развития в регионе. Если в прошлом году все его экономики оставались в зоне роста, то теперь спад ожидается как минимум в двух из них. Так, ВВП Кувейта может сократиться на 6,4% после роста на 3,5% годом ранее, экономика Катара — на 5,7% после увеличения на 2,8% в 2025 году. Наиболее уязвимыми оказались страны, чьи перспективы сильнее других увязаны с поставками через Ормузский пролив. Для Кувейта это прежде всего нефтяной экспорт, для Катара — поставки газа. Когда транзит через пролив был резко ограничен, высокая цена энергоносителей уже не могла полностью компенсировать потери. По мере заполнения свободных мощностей хранения экспортерам пришлось сокращать добычу, что ударило по нефтегазовому сектору и ухудшило прогноз по ВВП.

Экономика ОАЭ в этом году, как ожидается, вырастет на 2,4% после увеличения на 5,8% в 2025-м. ВВП Саудовской Аравии — на 3,1% после 4,5% годом ранее. Более позитивные прогнозы для этих стран объясняются прежде всего наличием альтернативных экспортных маршрутов. Саудовская Аравия располагает трубопроводом East—West, который позволяет поставлять часть нефти с востока страны к экспортным терминалам на Красном море. У ОАЭ аналогичную функцию выполняет трубопровод Хабшан—Фуджейра, выводящий нефть к порту на побережье Оманского залива. Эти маршруты не заменяют Ормуз полностью, но позволяют сохранить часть поставок и, вероятно, помогут быстрее нарастить экспорт при стабилизации ситуации. Пока, впрочем, перестройка логистики влечет за собой увеличение сроков доставки и заметное ее удорожание.

Власти стран Персидского залива, следует из обзора PwC, активно поддерживают уязвимые сектора, в том числе гостиничный бизнес и розничную торговлю, которые серьезно пострадали из-за снижения потока посетителей и сжатия потребительских расходов. Так, например, в Дубае власти на три месяца отложили для гостиниц и компаний туристического сектора перечисление в бюджет эмирата обязательных сборов, которые взимаются с туристов.

Центробанки Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ разрешили банкам предоставлять заемщикам отсрочки по кредитам без автоматического перевода таких займов в категорию проблемных. Аналогичные меры действовали в этих и других странах во время пандемии COVID-19. Цель — дать компаниям возможность адаптироваться к кризису.

Временные меры, впрочем, не решают системных проблем этих государств, подчеркивают в PwC, таких как зависимость от Ормузского пролива. Развитие новых и уже существующих экспортных коридоров потребует не только времени, но и значительных инвестиций. Рост таких вложений ожидается уже на горизонте ближайшего года, полагают эксперты.

Кристина Боровикова