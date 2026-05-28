Главу департамента Минтранса арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Александра Васильченко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Чиновник обвиняется в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, господин Васильченко получил взятку в период с 2021 по 2022 год. Тогда он занимал должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области.