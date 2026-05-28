Лери Губкин назначен генеральным директором «ТрансТелеКома»

Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» принял решение о назначении Лери Губкина на пост генерального директора. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба АО «Компания ТрансТелеКом»

До этого должность гендиректора «ТрансТелеКома» занимал Роман Кравцов. Он возглавлял компанию с 2016 года. Господин Губкин заявил, что планирует на посту активно внедрять передовые технологические решения и усиливать позиции компании на перспективных рынках.

Лери Губкин начал свою карьеру в ПАО «МегаФон», после этого работал на руководящих позициях в ПАО «Ростелеком». Он работал директором по B2G и был в составе правления АО «ЭР-Телеком Холдинг». В «Компанию ТрансТелеКом» господин Губкин перешел в 2025 году. В феврале 2026 года был назначен на должность первого заместителя генерального директора.