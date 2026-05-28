Военного летчика заводят на посадку

От шести с половиной до девяти лет лишения свободы грозит троим руководителям двух зарегистрированных в Сингапуре фирм, среди них генерал-майор ВВС в отставке Николай Федюкович. Фигурантов обвинение считает организаторами финансовой пирамиды, жертвами которой стали более полутора сотен бывших коллег военного летчика, а нанесенный потерпевшим ущерб оценивается в сумму порядка 300 млн руб.

Как стало известно “Ъ”, в Дорогомиловском суде Москвы на днях прошли прения по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются предприниматели Александр Бурдаков, Михаил Бережной и Николай Федюкович. Максимальный срок — девять лет лишения свободы — гособвинитель запросил для подсудимого Бурдакова, а двое его предполагаемых сообщников, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде шести с половиной лет каждый. Адвокаты фигурантов настаивали на невиновности своих подзащитных и их оправдании.

Расследование обстоятельств хищения денег у более чем полутора сотен бывших военных летчиков, среди которых есть Герои России и Советского Союза, столичная полиция начала 3 мая 2023 года. Основанием стали несколько заявлений от ветеранов армейской боевой авиации, инвестировавших свои средства в сингапурские компании Financial Engineer Pte Ltd и Innovation Tech-Centr Pte Ltd. Впоследствии количество потерпевших выросло до полутора с лишним сотен человек, а нанесенный им ущерб составил порядка 300 млн руб.

По данным “Ъ”, эта история началась в 2010 году со знакомства столичного предпринимателя Александра Бурдакова с генерал-майором ВВС в отставке Николаем Федюковичем и Михаилом Бережным, также якобы имевшим ранее отношение к военной авиации.

Троица решила организовать совместный бизнес, сутью которого стало инвестирование средств в покупку облигаций и акций российских и зарубежных компаний. Для этого в том же 2010 году Александр Бурдаков, на которого было возложено общее руководство, учредил на Кипре компанию Adfincom Limited, а господа Федюкович и Бережной занялись привлечением вкладчиков.

Поиск инвесторов происходил исключительно через сарафанное радио среди бывших сослуживцев и друзей генерала и его товарища. Информация о получавших дивиденды вкладчиках распространялась довольно быстро, и с той же скоростью росло количество желающих вложиться в высокодоходный бизнес, тем более что некоторые из них знали генерала десятки лет. По некоторым данным, прибыль VIP-клиентов, рискнувших несколькими десятками миллионов рублей, доходила до 30% годовых. Заключение договоров с кипрской фирмой и прием наличности проводились на Кутузовском проспекте, 24, в помещении ООО «РКБ-Формула бизнеса», где господин Бурдаков числился заместителем гендиректора.

К 2015 году вкладчикам, которых к тому времени набралось порядка 600 человек (один только генерал привлек около 200), якобы были выплачены дивиденды на общую сумму более $400 тыс. После введения в отношении России санкций компаньоны переместили свою деятельность на территорию Сингапура, где Александр Бурдаков и зарегистрировал две компании. Всем клиентам было предложено переоформить договоры уже на Financial Engineer Pte Ltd и Innovation Tech-Centr Pte Ltd, что они и сделали.

Как утверждает адвокат обвиняемого Бурдакова Алексей Михальчик, проблемы с выплатами начались в 2022 году, когда после начала СВО сингапурские власти заблокировали проведение трансакций с Россией.

Через некоторое время от вкладчиков последовали заявления в российские правоохранительные органы о мошенничестве. В итоге 13 июня 2023 года Александра Бурдакова задержали, и по ходатайству следователя Никулинский суд Москвы отправил его в СИЗО, а Николай Федюкович и Михаил Бережной оказались под домашним арестом. Свою вину никто из них не признает. По версии следствия, производившиеся фигурантами выплаты инвесторам осуществлялись для создания видимости законной деятельности и привлечения в финансовую пирамиду новых клиентов.

«На момент ареста моего подзащитного две сингапурские компании располагали активами на общую сумму более 4,5 млрд руб. Этого было бы достаточно для удовлетворения требований всех потерпевших по делу. Во время следствия и в суде защита ходатайствовала о соответствующем запросе в Сингапур для подтверждения наличия этих активов, но нам было отказано. Считаю выдвинутое обвинение в мошенничестве необоснованным. Отмечу, что более половины потенциальных потерпевших отказалась признавать себя таковыми и рассчитывают после нормализации международной обстановки получить свои деньги»,— заявил “Ъ” адвокат Михальчик.

Олег Рубникович