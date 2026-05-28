Китайский негородовой

Пермские автодилеры продолжают расширять линейку китайских брендов. В мае в Перми начались продажи нового китайского премиального кроссовера Rox Adamas. Официальным дилером выступила компания «Дав-Авто», в портфеле которой уже есть китайский бренд Avatr. Стоимость нового китайского внедорожника, который призван заменить ушедший с российского рынка британский Range Rover, составит почти 10 млн руб. Эксперты считают, что будущих покупателей может отпугнуть стоимость — за такую же цену можно приобрести проверенные бренды через параллельный импорт.



Группа «Дав-Авто» стала официальным дилером китайского премиального бренда Rox Adamas. Информация об этом появилась на сайте компании. В продаже 7- и 6-местные семейные версии, в том числе в сегменте «бизнес». В карточке внедорожника указано, что он адаптирован к российским условиям. Стоимость модели флагманского кроссовера в салоне начинается от 9,3 млн руб. Как рассказал «Ъ-Прикамье» директор дилерского центра Rox «Дав-Авто» Константин Бабиян, дилерство компания получила в мае, продажи авто уже стартовали в салоне по ш. Космонавтов, 380.

Автодилер рассчитывает на спрос до 10 автомобилей в месяц, но считает, что в будущем продажи могут вырасти. Планируется, что в скором времени в продаже салона появится еще одна модель — Rox 01. «Официальных представительств премиальных китайских автомобилей не так много, а в связи с уходом немецких, японских и других марок с российского рынка потребность в подобных авто есть, особенно для нашего региона»,— пояснил директор. Он уточнил, что новый бренд может конкурировать с британским Range Rover и китайским LiXiang L9.

Rox Adamas — премиальный полноразмерный гибридный внедорожник (J-класс) от китайского бренда Rox Motor. На российский рынок он официально вышел в марте, когда стартовал прием заказов. В мае начались «живые» продажи. Соглас­но данным всероссийского автомобильного портала Drom.ru, с января по март российские дилеры реализовали только 175 внедорожников марки Rox. 167 автомобилей из них были выпущены в 2025 году и восемь — в 2024-м.

Группа «Дав-Авто» основана в 1999 году и является дилером Hyundai, Lada, Geely, Belgee и Changan, а также продает подержанные автомобили. Одноименное ООО имеет уставный капитал 10 млн руб. Основные владельцы — гендиректор «Дав-Авто» Дмитрий Башаров и Богдан Богданов. В 2025 году чистая прибыль компании составила 23 млн руб., выручка — 3,6 млрд руб. В феврале прошлого года компания стала дилером еще одного китайского люксового бренда — Avatr. Марка является подразделением бренда Changan.

Китайские производители авто пришли на смену западным, ушедшим с российского рынка. Сейчас рынок Прикамья продолжает развиваться за счет расширения продаж китайских машин и захода новых брендов. Так, в Перми были открыты автосалоны GAC, Jetour и Changan, начата продажа люксовых Hongqi, Seres и Voyah. Кроме того, в Пермском крае стали ставить на учет машины российского производства XCite и Solaris, которые собирают на бывших заводах Nissan и Hyundai.

Отметим, что в апреле рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае показал рост на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За второй месяц вес­ны было зарегистрировано 2112 новых авто против 1695 годом ранее. Рост продаж продемонстрировали и многие китайские бренды. Так, чис­ло купленных за месяц Haval составило 320 шт. (рост на 47,5%), Belgee — 135 шт. (84,9%), Changan — 90 шт. (12,3%), Geely — 114 шт. (26,7%), Jaecoo — 37 шт. (27,6%), Jetour — 31 шт. (675%), GAC — 23 шт. (130%).

Руководитель «Автопрестижа» Артем Кононов считает, что выход еще одного премиального бренда китайских авто для Перми вполне логичен. «Премиальный сегмент в РФ достаточно слабо позиционируется официальными представительствами китайских брендов, но все же аудитория, выбирающая премиум-сегмент, смотрит пока в направлении известных брендов. Думаю, покупать будут, но в единичных случаях»,— отметил господин Кононов.

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин тоже считает, что автомобили марки продаваться в Перми будут, но спрос на них будет невысок. По его оценкам, за месяц можно будет реализовать порядка 8–10 авто. Господин Деткин отметил, что за заявленную стоимость можно приобрести автомобиль более известных и практичных брендов через параллельный импорт. «Вряд ли эти автомобили будут пользоваться спросом у семей, так как за эту стоимость можно приобрести микроавтобус»,— подчеркнул эксперт.

Говоря о состоянии авторынка в регионе, господин Деткин отметил, что в ближайшее время ожидается улучшение продаж: «Покупательская способность населения, конечно, снизилась, но текущий тренд — это кредитные сделки. Дилеры все чаще запускают рек­ламные ходы и акционные предложения для привлечения клиентов. Подспорьем служит и снижение курса валют».

Анастасия Леонтьева