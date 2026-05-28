Край в конце тоннеля

Краевые власти создали оператора, который будет курировать строительство дорог, мостов и тоннелей. Корпорация развития Пермского края зарегистрировала ООО «Пермский мост». Собеседники «Ъ-Прикамья» говорят, что появление новой компании может быть связано с предстоящим строительством третьего моста через Каму. У краевых властей уже есть неудачный опыт работы с инвестором по строительству моста через Чусовую, поэтому теперь они хотят усилить контроль реализации таких крупных инфраструктурных проектов.



АО «КРПК» зарегистрировало новую дочернюю структуру — ООО «Пермский мост» с уставным капиталом 200 тыс. руб. Сведения об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Компания зарегистрирована 25 мая. Директором новой структуры стал Кирилл Парфинчук, который также возглавляет созданное в 2025 году ООО «Пермский крематорий» (100% долей в собственности АО «Фонд развития Пермского края»).

«Создание отдельного юрлица — стандартная практика при реализации инфраструктурных проектов»,— прокомментировали регистрацию новой компании в КРПК. В будущем компания сможет курировать строительство автомобильных дорог, мостов и тоннелей, уточнили в корпорации.

Напомним, Корпорация развития Пермского края была основана региональными властями 30 марта 2006 года. Компания занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, а также иными инициативами, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие экономики.

Отметим, что это уже не первая строительная компания, учрежденная краевыми властями. В начале года стало известно о создании ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». Компания будет «осуществлять функции застройщика, технического заказчика по строительству много­квартирных домов на территории отдельных муниципальных образований Пермского края для обеспечения реализации регио­нальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, а также предоставления жилых помещений в рамках реализации иных программ».

Кроме этого, ранее краевые власти объявили о намерении самостоятельно заниматься реализацией крупных инфраструктурных проектов без участия инвестора. Так, после того как концессионер по строительству мусороперерабатывающего полигона в Софронах отказался от выполнения взятых на себя обязательств, краевые власти решили заключить концессионное соглашение с подконтрольной краевым властям компанией.

Как сообщил собеседник «Ъ-Прикамье», новая компания регистрируется в преддверии строительства третьего моста через Каму. Этот вопрос в конце прошлого года глава региона Дмитрий Махонин обсуждал в рамках Транспортной недели Москве. Мост планируется построить в рамках концессионного соглашения, общая стоимость проекта в ценах 2024 года оценивалась в 77,5 млрд руб. Проект разбит на шесть этапов. Уже завершен первый этап — реконструкция площади Гайдара в Перми. По мнению собеседника „Ъ-Прикамье“, после того как концессионер Чусовского моста не выполнил работу по договору в срок, краевые власти решили сами контролировать процесс строительства крупных инфраструктурных объектов.

Председатель комитета по инфраструктуре краевого заксобрания, советник губернатора по строительству Павел Черепанов считает, что создание краевой организации — взвешенное, выверенное решение. «На примере Чусовского моста понятно, что работать даже с крупными федеральными игроками не всегда эффективно. Поэтому создание собственной компании — понятный инструмент управления регионом»,— отметил господин Черепанов. Он пояснил, что форма работы может быть разной: компания может выступать генподрядчиком или стороной концессии. Господин Черепанов также заметил, что необходимость создания такой компании связана с большим объемом работы по дорожному строительству, который предстоит в регионе, а также с задачей привлечения внешнего федерального финансирования. Новая структура позволит своевременно выполнять все запланированные работы, считает депутат.

Директор пермского Мос­тоотряда №123 (филиал АО «Уралмостострой») Юрий Истягин положительно оценил появление краевой автодорожной компании. «Могу только приветствовать такую инициативу. Чем серьезнее конкуренция, тем качественнее продукт»,— считает он.

Экономист Антон Любич предполагает, что создание компании может быть связано с координацией работ по строительству третьего моста через Каму. «Поскольку проект для Перми и всего края знаковый и архиважный, то, вероятно, за расходованием на него бюджетных средств хотят установить особо плотный конт­роль»,— считает он.

Ирина Суханова