ICC вводит механизм раннего разрешения требований в арбитраже

С 1 июня 2026 года в обновленном арбитражном регламенте Международной торговой палаты (ICC) появится механизм раннего разрешения вопросов. Теперь любая сторона может ходатайствовать об отклонении требований или возражений, которые явно лишены правового основания или выходят за пределы компетенции арбитров.

Поправки к регламенту предусматривают, что состав арбитров будет сам решать, рассматривать ли ходатайство, учитывая стадию разбирательства и цель экономии времени и затрат. При этом стороне, против которой направлено заявление, должна быть предоставлена разумная возможность представить свои возражения. В целях эффективности ходатайство следует подавать как можно раньше, поскольку на поздних стадиях оно может увеличить издержки.

На практике раннее разрешение допускается преимущественно для вопросов права, не требующих существенного доказывания. Если необходим глубокий фактический или правовой анализ, включая экспертизу, то ускорение процесса не допускается. Решение по ходатайству может быть оформлено как приказ или арбитражное решение (последнее — если вопрос разрешается окончательно). Стороны могут заранее согласовать форму и порядок уведомления. Арбитры распределяют расходы сразу или могут отложить это на более позднюю стадию процесса. Суд ICC будет проверять такие арбитражные решения, как правило, в течение одной недели с момента получения секретариатом.

Новый механизм призван ускорить разрешение споров, сохранив при этом процессуальную справедливость и широкое усмотрение арбитражного состава.

Варвара Кеня