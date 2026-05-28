Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Ростелекома» (MOEX: RTKM) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,71 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 июля. Годовое собрание пройдет 30 июня.

Дивидендная политика «Ростелекома» предусматривает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом соотношение чистый долг к OIBDA не должно превышать 3x. В 2025 году чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО составила 18,7 млрд руб., сократившись на 22%.

По итогам 2024 года «Ростелеком» выплатил дивиденды в размере 2,71 руб. на обыкновенную акцию и 6,25 руб. — на привилегированную акцию. Суммарно на выплату дивидендов за 2024 год было направлено 10,2 млрд руб., или 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО за тот период.