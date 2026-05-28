Басманный суд: экс-замминистра транспорта Курской области арестован по делу о взятке

В Москве Басманный районный суд до 25 июля заключил под стражу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александра Васильченко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ранее господин Васильченко занимал пост первого заместителя министра транспорта и дорог Курской области. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«По версии следствия, в период 2021-2022 годов Александр Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Обновлено: сообщение об аресте Александра Васильченко было удалено пресс-службой московских судов в Telegram и мессенджере «Макс».

По данным со страницы Александра Васильченко «ВКонтакте», он не заходил в свой аккаунт в течение двух недель.

В Курской области господин Васильченко курировал модернизацию системы электротранспорта. Как сообщал «Ъ-Черноземье», он перешел в регион из Белгородской области, где занимал пост гендиректора местного ООО «Единая транспортная компания» (ЕТК, оператор городских пассажирских перевозок).

Денис Данилов