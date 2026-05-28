Глава СКР затребовал доклад об экологической проблеме в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушения правил эксплуатации объектов предприятия (ч. 1 ст. 251 УК РФ, до года исправительных работ или арест до трех месяцев). Об этом сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Как отмечает ведомство, в комментариях аккаунта приемной председателя СКР соцсети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения природоохранного законодательства в Вешкаймском районе Ульяновской области. Там отмечается, что на протяжении длительного времени вблизи рабочего поселка Вешкайма функционирует завод по производству подсолнечного масла, в результате деятельности которого в атмосферу выбрасываются вредные вещества, а также нарушается режим тишины. В воздухе распространяется резкий неприятный запах, которым вынуждены дышать граждане. Обращение в компетентные органы результатов не принесло, мер к разрешению проблемы не принимается. В ИЦ СКР отмечают, что по факту загрязнения воздуха СУ СКР уже было возбуждено и расследуется уголовное дело. В СУ СКР «Ъ-Волга» сказали, что расследование идет, но сообщать подробности не стали, также отказались сообщать название предприятия, на которое жалуются жители.

Обнаружить в открытом доступе жалобы жителей Вешкаймы за последние месяцы не удалось. В природоохранной прокуратуре «Ъ-Волга» сказали, что от жителей Вешкаймы жалобы по поводу маслозавода не поступали. Между тем в сентябре 2023 года в одном из региональных телеграм-каналов была размещена жалоба жителей села Вешкайма (находится в пяти километрах от райцентра — рабочего поселка Вешкайма), в которой сообщалось, что «в селе в результате работы завода по производству подсолнечного масла разворачивается настоящая экологическая катастрофа». Они отмечают, что несколько лет назад на территории бывшего АТП двое предпринимателей из Ставрополья организовали производство нерафинированного подсолнечного масла. Производство, по их словам, находится «в двух десятках метров от многоквартирного жилого дома», «рядом еще две двухэтажки», «запах невыносимый», «от выбросов предприятия снег черный, на машинах и окнах домов жирная масляная пленка с частицами шелухи подсолнечника», а шелуха подсолнечника, выгруженная рядом в поле, тлеет, усугубляя проблему.

Получить комментарии главы администрации района Татьяны Стельмах в четверг не удалось. Источник в администрации района подтвердил «Ъ-Волга», что предприятие по производству растительного масла, организованное двумя предпринимателями, есть именно в селе Вешкайма. «Но я не в курсе экологических проблем села»,— добавил собеседник.

В ИЦ СКР отмечают, что исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сергей Титов, Ульяновск