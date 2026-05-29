Замороженная инвестактивность не оттаяла по весне

Инвестиционная активность в России (предложение товаров инвестиционного назначения, а также продукции и услуг сектора ИКТ) по итогам первого квартала 2026 года заметно сократилась, фиксируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своем мониторинге макроэкономической ситуации.

«Январское снижение, произошедшее, предположительно, из-за необычно холодной и снежной погоды на европейской части России, не было компенсировано ни в феврале, ни в марте»,— отмечают авторы обзора. В результате среднемесячное предложение инвестиционных товаров в экономике в первом квартале 2026-го оказалось на 2,7% ниже уровня четвертого квартала 2025 года. Текущий уровень инвестиционной активности ниже показателей не только 2024 года (на 16%), но кризисных месяцев 2022-го (см. график).

В строительном секторе аналитики ЦМАКП отмечают мартовское закрепление «тенденции к отскоку». «Пока речь идет лишь о неполной компенсации январского провала; утверждать, что благодаря перетоку с рынка депозитов спрос на жилье восстанавливается и ситуация в секторе улучшается, явно преждевременно»,— отмечают в центре.

Проводимые Банком России опросы компаний фиксируют снижение их инвестиционной активности в первом квартале 2026 года до средних значений первого-второго квартала 2022-го. Согласно опубликованному 26 мая «Мониторингу предприятий» ЦБ, на второй квартал 2026-го, как ожидается, придется самый низкий рост инвестиций считая с четвертого квартала 2019 года (не учитывая периоды спада в первых кварталах 2020 и 2022 годов). Наиболее позитивные ожидания роста инвестиций на второй квартал — у предприятий электроэнергетики и обработки, выпускающих потребительские товары.

Такие изменения фиксируются на фоне того, как определяемый регулятором индекс изменения условий кредитования в апреле продолжил расти — с минус 7 до минус 3,8 пункта — это максимум с августа 2022 года. Впрочем, несмотря на незначительное улучшение показателей текущего спроса на продукцию в апреле, ожидания по этому показателю, согласно опросам ЦБ, на ближайшие три месяца вновь просели. Между тем уровень ожидаемого спроса является вторым по значимости фактором для роста инвестиций — после уровня экономической неопределенности. Это означает, что фактические инвестиции, несмотря на ожидания компаний, во втором квартале, видимо, продолжат сокращаться.

Артем Чугунов