В создании террасного парка в Нижнем Новгороде возникла очередная задержка

Строительство террасного парка в Почаинском овраге по муниципальному контракту приостановлено второй месяц, есть риски срыва сроков ввода в этом году.

Как сообщил «Ъ-Приволжье» информированный источник в нижегородском кремле, у компании-субподрядчика «Крокус» из-за дополнительных работ возникло удорожание стоимости проекта. Исполнитель предложил увеличить ее на 34%, для чего необходимо пересмотреть существенные условия контракта.

Однако в администрации Нижнего Новгорода (заказчиком проекта выступает муниципальный ГУММиД) не стали отменять понижающий коэффициент и увеличивать смету. «Губернатор был готов по гарантийному письму предоставить городу дополнительные средства на завершение строительства террасного парка, но в мэрии почему-то боятся принимать управленческие решения. Заказчик не стал убирать из контракта понижающий коэффициент, принятый в начале проекта из-за того, что у города не было соответствующих бюджетных лимитов. Более того, они зачем-то привлекли прокуратуру для оценки предлагаемого изменения условий контракта», — посетовал собеседник.

В администрации Нижнего Новгорода не стали комментировать эту информацию. Однако со ссылкой на АО «ДиРОН» (генподрядчик проекта) сообщили, что в настоящее время между ним и ГУММиД ожидается согласование допсоглашения об изменении существенных условий муниципального контракта по созданию террасного парка.

«Возобновление работ, в том числе по устройству пешеходного моста, планируется после подписания дополнительного соглашения. На текущий момент между АО «ДиРОН» и АО «Крокус» действует заключенный договор. Обсуждений о смене субподрядчика на текущий момент не ведется», — ответили в пресс-службе.

Иван Сергеев