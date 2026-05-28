В Перми грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня днем в Перми на перегоне Бахаревка — Липовая Гора Свердловской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал переходящего пути мужчин, сообщает Центральное межрегиональное следственное управления на транспорте СК России

«Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», - сообщает ведомство.

По факту смертельного травмирования следственными органами проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).