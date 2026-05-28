Кабмин запретил использовать пиротехнику в лесах весной и летом

Правительство утвердило постановление, закрепляющее новые правила пожарной безопасности в лесах. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и придет на смену действующему с 2020 года постановлению.

Разработанные Минприроды правила вводят запрет на использование пиротехники во время пожароопасного сезона: со дня схода снега до установления устойчивой дождливой осенней погоды или снежного покрова в лесах. Также с 0,5 м до 1,4 м увеличивается ширина минерализованной полосы, отделяющей примыкающие к лесам земельные участки, где разрешается выжигать хворост или сухую траву. Уточнено, что мониторинг лесных пожаров будет вестись в том числе с помощью специализированного программного обеспечения.

Принятые изменения направлены на повышение оперативности выявления и тушения пожаров, а также усиление «превентивных мер по недопущению возникновения возгораний» в лесах, пояснил “Ъ” замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. Введение запрета и увеличение размера минерализованных полос позволяет снизить риск возникновения лесных пожаров по вине человека, а также не допустить переход огня с соседних территорий, поясняет он. Для мониторинга пожаров теперь будет использоваться система «ИСДМ-Рослесхоз», которая в круглосуточном режиме анализирует данные со спутников, фиксирует возникновение и динамику развития лесных пожаров и автоматически передает информацию в диспетчерские службы, добавили в ведомстве.

Проект постановления уже прошел обсуждение на regulation.gov.ru. В пояснительных материалах Минприроды говорило о тенденции более раннего старта пожароопасного сезона. В 2024 году он начался, к примеру, 17 января, а в 2025 году — уже 7 января (в Краснодарском крае). Растет и продолжительность пожароопасных периодов. Основная причина возгораний, поясняли в Минприроды, это человеческий фактор (в том числе поджоги травы и неосторожное обращение с огнем). В 2025 году на землях лесного фонда по вине человека возникло 92% всех весенних пожаров. По данным на 27 мая, сообщили “Ъ” в Минприроды, в России потушен 61 лесной пожар в 17 регионах и проводятся работы по тушению еще 42 пожаров в 13 субъектах.

