Стекольщики раздувают владения

Холдинг «Адамант» выкупает с торгов более 42,6 га в Клинском районе Подмосковья за 167,1 млн руб. Это активы из портфеля бывшего гендиректора российского подразделения Ehrmann Акселя Хартманна, признанного банкротом. Участки могли понадобиться «Адаманту» с целью расширения производства и строительства инфраструктуры для Борского и Клинского стекольных заводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

АО РСК (Российская стекольная компания, входит в петербургскую группу «Адамант») 26 мая стала победителем торгов по продаже 14,2 га земли рядом с селом Спас-Заулок Клинского района Подмосковья, обнаружил “Ъ” на Федресурсе. Сумма сделки составила 23,9 млн руб. В марте компания приобрела 28,4 га в этой же локации за 143,2 млн руб. В «Адаманте» и РСК “Ъ” оперативно не ответили.

Сделки прошли в рамках аукционов по продаже имущества бизнесмена Акселя Хартманна. Предприниматель представлял интересы немецкой компании MTS GmbH, а в конце 1990-х годов основал AksiS & Co, которая консультировала выходивших на российский рынок международных игроков, в том числе Nestle и Ferrero. Позже он возглавил российское представительство немецкого производителя молочных продуктов Ehrmann, покинув его в августе 2005 года.

Во времена активного притока иностранных инвестиций в Россию Аксель Хартманн рассматривал различные сценарии развития территории в Клинском районе. Это могла быть просто продажа участков, реализация девелоперских проектов, ориентированных на промышленную и коммерческую функцию, напоминает директор департамента индустриально-складской недвижимости Nikoliers Марина Волкова. В 2020 году AksiS & Co и он сам были признаны банкротами.

«Адамант» — один из крупных владельцев коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. В портфеле компании торгцентры «Континент на Бухарестской», «Заневский каскад», «Меркурий» и другие. По подсчетам Forbes, в 2025 году она выручила от сдачи в аренду $310 млн. Год к году показатель вырос на 44%. Владельцами холдинга выступают Михаил Баженов, Евгений Гуревич и Игорь Лейтис.

Сделка по покупке 14,2 га, по мнению руководителя земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрия Шелковского, соответствует рыночной стоимости. 28,4 га в то же время были реализованы с 70-процентным дисконтом.

Портфель господина Хартманна не первые инвестиции «Адаманта» в Подмосковье. В 2024 году группа выкупила у AGC Glass Europe (европейского подразделения японской AGC) Борский и Клинский стекольные заводы. Последний, изготавливающий 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки, расположен по соседству с бывшими землями господина Хартманна. Речь о расширении производственного контура, считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Руководитель отдела исследований CORE.XP Василий Григорьев считает, что земля могла потребоваться как для расширения производственных мощностей, так и для создания сопутствующей инфраструктуры — складских, логистических или инженерных объектов. По оценке Дмитрия Шелковского, на этих площадках потенциально можно реализовать порядка 170 тыс. кв. м производственной и складской недвижимости, объем инвестиций в которую может достигнуть 17 млрд руб., не считая затрат на покупку и монтаж оборудования.

В январе—мае 2026 года общий объем сделок по приобретению недвижимости на торгах составил около 15 млрд руб., или 6% от общего объема инвестиций, следует из подсчетов IBC Real Estate. Господин Шелковский поясняет, что в рамках таких сделок можно минимизировать затраты на предпродажную подготовку, маркетинг, поиск покупателей и диверсифицировать охват потенциальной аудитории. В случае, если речь идет именно о банкротных торгах, заключить сделки часто удается по цене ниже кадастровой стоимости объектов, говорит Станислав Ахмедзянов. Это востребовано у собственников промышленных объектов.

Дарья Андрианова