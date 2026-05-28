КПРФ опровергла свой уход с портала «Пикабу»

КПРФ продолжит работу с сообществом «Пикабу», заявили “Ъ” в Компартии, комментируя сообщения пользователей портала о приостановке деятельности официального аккаунта КПРФ.

«У вас там у сммщика отпуск <…> или все, запал закончился?» — интересовались пользователи. По словам председателя комиссии ЦК КПРФ по информационным технологиям Марата Музаева, партийцы не планируют покидать площадку. Пауза в активности аккаунта связана с желанием «скорректировать коммуникационную стратегию с учетом специфики площадки», пояснил он “Ъ”: «Важно, как выстраивается общение с аудиторией, как ведется дискуссия. Вопросы (в комментариях.— “Ъ”) очень серьезные, злободневные, на которые вот так легкомысленно и быстро ответить очень сложно».

Однако за время работы на площадке коммунисты — по их словам, вслед за пользователями — обратили внимание на «странную ситуацию»: несколько постов партийного аккаунта, собравших большое количество просмотров и реакций, «должны были попадать во вкладку "горячее", но этого не произошло». «Является ли это "теневым баном", особенностями работы алгоритмов или спецификой модерации — утверждать не беремся»,— сказал господин Музаев.

По состоянию на 28 мая на аккаунт КПРФ на «Пикабу», зарегистрированный 14 февраля, подписаны 16 тыс. пользователей портала. Начиная с 7 мая коммунисты опубликовали семь постов, в частности: «КПРФ: о стране, политике и будущем» (240 тыс. просмотров, свыше 16 тыс. «плюсов»), «Пенсионная реформа: прошло 8 лет. Лучше стало?» (58 тыс. просмотров, 3,8 тыс. «плюсов»), «Про блокировки» (64 тыс. просмотров, 2,9 тыс. «плюсов»).

Портал «Пикабу» принадлежит медиахолдингу «Альтаир Медиа», связанному, по информации издания «Октагон», с лидером партии «Новые люди», предпринимателем Алексеем Нечаевым (в пресс-службе партии ранее заявляли, что политик не является владельцем холдинга). Ежемесячный трафик «Пикабу», по данным Similarweb, составляет от 35 млн до 40 млн визитов, самая крупная возрастная категория пользователей — от 25 до 34 лет.

