Литературная премия «Гипертекст» объявила лауреатов четвертого сезона. В номинации «Проза» главным призом удостоена книга «Моя Новороссия. Записки добровольца» погибшего военкора и участника боевых действий Евгения Николаева. В спецноминации «Предвидение» победила книга Глеба Боброва «Тень Цикады».

Приз в номинации «Русский мир» получили четыре автора:

София Агачер за роман «Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта»;

Рифат Гумеров за поэму «Рифат-наме»;

ЁнгНам Ро за книгу «Размышления о жизни»;

Татьяна Шахнес за книгу «Размышления о жизни».

В «Народном голосовании» победили два автора — Егор Сергеев и его книга «Предчувствие», Дмитрий Селезнев и его произведение «Смерть в июле и всегда в Донецке». Призом «За вклад в литературный процесс» был удостоен литературовед и писатель Игорь Волгин. Книга «Вот именно так и никак по-другому» стала победителем в номинации «Поэзия».

Приз «Слово молодым» вручили пяти авторам:

Никите Гофману за рукопись «Панегирик полуденной пыли»;

Ефросинии Капустиной за рукопись «Как у всих»;

Владимиру Коваленко за роман «Вторгается ночь»;

Матвею Раздельному за книгу «Doctrina Doneciana»;

Владимиру Хозлову за рукопись «Стихи 20-х годов».

В номинации «Русский перевод» призом удостоены Мурадин Ольмезов за книгу «Самум», с балкарского языка перевел Ладо Местич; Гузаль Ситдыкова за книгу «Природа милосердна», с башкирского языка перевел Александр Шуралев. В спецноминации «Традиция» победил Валерий Латынин за книгу «Истины», переводы Махтумкули Фраги.

В номинации «Блогер» были награждены авторы литературных ресурсов и блогов:

Мария Аверина («Литературный клуб Марии Авериной»);

Елена Бобкова («Дневник Елены БобкоVой»);

Надежда Леонтьева («Ламповый книголюб»);

Сергей Трусевич («Писатели, изменившие мир»);

Дмитрий Филиппенко («Совет молодых литераторов Кузбасса»).

«Гипертекст» — всероссийская литературная премия, учрежденная «Литературной газетой» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ежегодно она вручается в пяти номинациях. Денежная премия на каждую номинацию начинается от 200 тыс. руб. и достигает 500 тыс. руб.