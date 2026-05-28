«Дело нешуточное»

Дональд Трамп лично поддержал Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении. Президент США особо отметил совместный проект под названием «Мост Трампа», который свяжет Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. На этом фоне Москва вновь предупредила Ереван о последствиях в случае переориентации на Европу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди новый раунд борьбы за Южный Кавказ.

Новый день и новые запреты армянской продукции: на этот раз нарушения фитосанитарного характера выявлены при поставках свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Одновременно с этим в адрес армянского руководства продолжают поступать предостережения из Москвы, мол, или ЕС, или придется столкнуться с экономическими трудностями. Между тем в республике с кратким визитом побывал Марко Рубио. Госсекретарь США подписал с Ереваном важное соглашение по недрам и по «Мосту Трампа» — то есть Зангезурскому коридору. Рубио похвалил армянское руководство и назвал его мужественным, преданным делу реформ и западному курсу.

И вот уже Дональд Трамп написал большой пост о том, что лично поддерживает Пашиняна на предстоящих выборах в Армении. «С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты»,— уверен 47-й американский президент. И главный проект, который сулит небывалые экономические высоты, — «Мост Трампа». Иными словами, страна сможет с лихвой компенсировать убытки от запрета поставок в РФ хоть клубники, хоть коньяка. И даже отсутствие газа видится не таким уж страшным.

Так это или нет, сказать на сегодня сложно. При желании можно подвергнуть данный тезис сомнению и даже развенчать. Тем более что Трамп уже поддерживал Виктора Орбана — и где он сейчас? Однако продать избирателю грядущий золотой дождь из-за океана очень даже реально. Для последнего это, как минимум, повод задуматься, взвесить все факты на предмет того, что лучше, а что хуже. К слову, запреты экспорта бьют не только по Пашиняну, но и по простым гражданам тоже.

Как бы то ни было, начинается очередной раунд борьбы за Кавказ. Дело нешуточное. Здесь и ресурсы, и безопасность, и стратегические преимущества. И вот так получается, что российские интересы пересекаются с американскими и опять на постсоветском пространстве. Сложно назвать это конструктивным партнерством.

Дмитрий Дризе