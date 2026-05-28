США и Иран согласовали проект меморандума по Ормузскому проливу. Главное

Американские и иранские переговорщики согласовали проект 60-дневного меморандума о взаимопонимании, сообщил Axios. Что известно о договоре — в подборке «Ъ».

Иран обязуется за 30 дней разминировать Ормузский пролив — это первый шаг к восстановлению безопасного судоходства.

Ормузский пролив должен быть открыт для «неограниченного» международного судоходства, то есть каких-либо ограничений для конкретных стран не будет.

США обязуются поэтапно снять морскую блокаду Ирана — по мере восстановления полноценного судоходства в регионе.

При восстановлении судоходства США обсудят с иранской стороной разморозку активов, а также возможное снятие санкций с Ирана.

Отдельный блок меморандума посвящен ядерной программе Ирана. Иранская сторона обязуется продолжить переговоры по вопросу обогащения урана и обсуждать отказ от накопленных запасов высокообогащенного урана.

По данным Axios, меморандум рассматривается как временная рамочная договоренность, которая должна снизить риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и стабилизировать ситуацию вокруг ключевого нефтяного маршрута мира.

Матвей Иващенко