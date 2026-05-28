Николас Кейдж объявил, что официально поменял свое имя

Американский киноактер Николас Кейдж официально сменил свое имя в 2025 году. Теперь его имя — Николас Кейдж. Об этом он рассказал в интервью Variety.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Николас Кейдж

«Я Ник Кейдж в жизни, я Ник Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой»,— заявил актер, объясняя свое решение узаконить свой псевдоним.

Прежняя фамилия господина Кейджа — Коппола. Он сын старшего брата знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. По словам актера, он начал использовать псевдоним (взятый из комиксов Marvel) в самом начале своей карьеры. По его словам, едва ли не каждый день к нему на съемочной площадке кто-нибудь подходил со словами «Люблю запах Николаса по утрам», имея ввиду знаменитую фразу из фильма его дяди «Апокалипсис сегодня». Ему это не нравилось и мешало работе. И он взял себе фамилию персонажа комиксов Marvel Люка Кейджа и художника-авангардиста Джона Кейджа.

Николай Зубов