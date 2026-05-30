«Плохое ремесло публичной женщины у нас в России»

Дата также известна как Международный день проституток. «Ъ» пользуется случаем, чтобы взглянуть на историю рынка продажной любви в России и почитать мемуары тех, кто не стеснялся признаться в человеческом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Григорьев. «Современный танец», 1913

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Борис Григорьев. «Современный танец», 1913

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Текст: Мария Башмакова

Дали bordellum «Все падки к пьянству, блуду и злым играм»,— писал еще в XI веке преподобный Феодосий Печерский. Начиная с XIII века женщин, продающих себя за деньги, называли «кощунницами», или «блудницами» — это были представительницы низших классов. Молодые вдовы, не пожелавшие уйти в монастырь, нередко держали «притоны для добрых молодцов». Непотребных девок и сводней пороли кнутом на площадях еще во время Ивана Грозного. Московским Наказом благочиния 1649 года царь Алексей Михайлович предписывал начальнику стражи днем и ночью следить, чтобы на улицах и в переулках города не было непотребных девиц. Уложение строго наказывало сводничество: виновных секли плетьми и ссылали на прядильный двор. Сводникам, пойманным и изобличенным вторично, грозила ссылка на казенную работу в Сибирь. Но, несмотря на все попытки государства наказывать как поставщиков услуг, так и тех, кто ими пользовался, рынок неуклонно развивался — особенно в городах. (В деревнях строгий религиозный и общинный контроль, низкий уровень миграции профилактировали развитие проституции.) Историк Наталья Пушкарева указывает на взаимосвязь распространения женского алкоголизма и развития проституции в городах в XVI–XVII веках. В питейных заведениях желающие могли не только выпить вина, но и купить сексуальные услуги «кощунниц», ублажавших посетителей. Регулярная армия, чиновничество, толпы крестьян, оторванных от дома, работавших на стройках, повысили спрос на женское тело повсюду. И, конечно, в новой столице. В конце XVIII века на окраинах Петербурга уже существовали специальные кварталы, где действовали тайные дома, их на французский манер именовали «борделями» (франц. bordel, от средневек. лат. bordellum — домик). Социологи Игорь Голосенко и Сергей Голод в монографии «Социологические исследования проституции в России» пишут, как на исходе 1750-х был открыт в столице первый аристократический публичный дом с роскошной обстановкой. Девицы были иностранками, а клиентами — офицеры. Открыла бордель немолодая немка из Дрездена, которая бойко вела свой бизнес, пока одна из девиц, завлеченная в заведение обманом, не пожаловалась о тайном «непотребстве» императрице. Хозяйку высекли. Но это не остановило рост тайных притонов при Екатерине II. Основной контингент продажных женщин для высшего и среднего слоев общества по-прежнему составляли иностранки (модистки, актрисы). «Девки кабацкие» для прочего люда были русскими. Как Сенат 290 лет назад выгонял женщин из трактиров Власти не теряли надежды контролировать происходящее. В середине 1750-х в Петербурге при прядильном дворе появились специальные палаты для женщин, страдающими венерическими болезнями, — так называемый Калинкин двор. А указ 1762 года учредил «лечебное и исправительное заведение для женщин развратного поведения» под названием «Калинкинский исправительный дом с госпиталем при нем». При Павле I под страхом тюремного заключения публичных женщин обязали носить одежду желтого цвета как маркер их ремесла. Император демонстрировал знание законов Солона, по которым проститутки в Афинах носили особый костюм и обязательно окрашивали волосы в желтый цвет. Кстати, красный фонарь над входом в публичным дом — тоже дань античной традиции. В 1800 году высочайшим указом было велено всех развратниц обеих столиц ссылать «прямо на Нерчинские фабрики». В Москве полиция отыскала таких 139, около половины из них были солдатками.

Узаконенный разврат В 1843 году в Петербурге был организован первый врачебно-полицейский комитет, который должен был заниматься официальной регистрацией женщин, торгующих телом. Глава Министерства внутренних дел граф Лев Перовский считал необходимым сосредоточить всех девиц в специальных заведениях. Как пишут авторы книги «Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. — 40-е гг. XX в.)» историки Наталия Лебина и Михаил Шкаровский, первые официальные дома терпимости появились в Петербурге в середине XIX века. Уровень услуг и разброс цен подразумевал и взыскательного аристократа, и босяка. Публичные дома пополнялись преимущественно за счет низших сословий. «Правила публичным женщинам», утвержденные в 1844-м, жестко регламентировали их поведение и поступки. В Петербурге были ограничены улицы и районы города, где не могли появляться женщины легкого поведения. За нарушение правил проституток на основании постановления могли выслать из столицы. Фактически эти нововведения маргинализировали проституток. В 1840–1860-е петербургские дома терпимости формировались в основном за счет пойманных и поставленных на учет агентами Врачебно-полицейского комитета свободно промышлявших девиц. Проститутки подразделялись на три группы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Григорьев. «Проститутки», начало XX века

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Борис Григорьев. «Проститутки», начало XX века

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images «Билетные» — поставленные на учет и живущие в борделе. У зарегистрированной проститутки забирали паспорт и выдавали «желтый билет», который являлся официальным свидетельством того, что она больше не относится к числу «порядочных» и должна проходить регулярное медицинское освидетельствование.

— поставленные на учет и живущие в борделе. У зарегистрированной проститутки забирали паспорт и выдавали «желтый билет», который являлся официальным свидетельством того, что она больше не относится к числу «порядочных» и должна проходить регулярное медицинское освидетельствование. «Бланковые» — зарегистрированные, но не прикрепленные к дому терпимости. Большей частью бланковыми становились в результате облав: женщину ставили на учет как проститутку и выдавали специальный бланк.

— зарегистрированные, но не прикрепленные к дому терпимости. Большей частью бланковыми становились в результате облав: женщину ставили на учет как проститутку и выдавали специальный бланк. «Тайные» проститутки не состояли на учете, не имели ни билета, ни бланка. Историк Ирина Синова объясняет: достаточно было попасться хотя бы раз с клиентом во время полицейской облавы или просто по доносу квартирного хозяина, чтобы после этого путь назад, к прошлой жизни и к обычным людям был отрезан. Имея желтый билет, женщина имела право зарабатывать на жизнь только своим телом. Кадры дешевых домов терпимости пополнялись в основном путем перевода девиц из борделей более высокого ранга. Заразившись неизлечимо или потеряв привлекательность, проститутка падала в цене и оказывалась на улице, вынужденная обслуживать ночлежные дома. «Отмена крепостного права послужила драйвером для миграции крестьян в города и одновременно катализатором социально-экономических проблем населения,— говорит Ирина Синова.— Наибольшее число незамужних женщин по стране приходилось на Петербург. Достаточно быстрый рост населения в городах вызвал рост безработицы. Женщины экономически зависели от мужчин, зарабатывали меньше их, что вынуждало пойти на панель». В конце XIX века деревенские девушки составляли от 40% до 50% в общем количестве проституток Петербурга, а в 1914 году — уже почти 70%. Петербургская «билетная» проститутка на рубеже XIX–XX вв.— это женщина в возрасте 25 лет, провинциалка, проработавшая «жрицей любви» около шести-семи лет, как правило, один-два раза перенесшая венерическое заболевание и получающая за свои разовые услуги в среднем от 30 коп. до 1 руб. 50 коп. Врачебно-полицейские комитеты, которые занимались регистрацией проституток, были не во всех городах, женщины могли работать прачками или на фабриках и торговать собой. Например, в Нижнем Новгороде ежегодно проходили торгово-промышленные выставки. На них съезжались проститутки со всей страны. Историк Валентина Веременко в статье «Домашняя прислуга в дворянских семьях России во второй половине XIX — начале ХХ в.» пишет: «Значительную часть проституток составляли бывшие горничные и другие служанки. Так, по опубликованным в 1890 году данным специально проведенной переписи среди официально зарегистрированных в стране проституток, оказалось 45% девушек, начавших свою трудовую карьеру в качестве прислуги». Женщина с желтым билетом теоретически могла оставить свой промысел, но трудоустроиться ей было практически невозможно. Большинство занимались проституцией с раннего возраста, были безграмотными и не владели никакой профессией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Владимиров. «Солдаты и проститутка», начало XX века

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Иван Владимиров. «Солдаты и проститутка», начало XX века

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Желтые страницы В 1840–1850-х веселые дома Петербурга размещались главным образом в районе Слоновой улицы — нынешнего Суворовского проспекта. Дорогие бордели располагались на Лиговском проспекте и в Чубаровском переулке, низшие категории — на Сенной. В 1852 году в Петербурге насчитывалось 152 публичных заведения, в которых числились 884 женщины. В 1879-м в Петербурге уже функционировало 206 борделей с 1528 проститутками. Лишь в Петербурге «одиночных» и «бродячих» проституток уже в 1877-м было выявлено 5276 (историк Леонид Беловинский, «Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских»). Как раньше находили пару родовитые и не очень женщины и мужчины Мемуаристы Дмитрий Засосов и Владимир Пызин в книге «Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев» вспоминали, как поздно вечером на Невском появлялись проститутки: «Более высокая категория их сидела по кафе — Андреева, "Ампир", "Рейтер" и др. В 11 часов кафе закрывались, и вся эта публика высыпала на улицу. К этому времени приличные женщины не считали для себя возможным появляться на Невском без сопровождения мужчины. Они могли услышать от прохожих разного рода предложения и даже подвергнуться преследованию». «Бланковой» проституцией на рубеже XIX–XX веков стали заниматься дворянки. «Даже по очень приблизительным подсчетам,— пишут Наталия Лебина и Михаил Шкаровский,— накануне Февральской революции в Петрограде официальной и тайной торговлей телом промышляли около 20 тысяч женщин… Не отставала и Москва, где с 1840-х публичные дома стали открывать в районе Живодерки и в окрестностях Трубной площади. В разное время очагами проституции были Яузская набережная и Дербеневка, но потом веселые дома выселили снова на Трубу. Здесь была россыпь борделей — от дешевых, "двугривенничных", для простонародья до шикарных "пятирублевых"». Где в мире легализована проституция Читать далее В 1907 году Максимилиан Волошин писал о детстве поэта Валерия Брюсова: «Надо знать, что он рос в Москве на Цветном бульваре, в характерном мещанском доме с большим двором, заваленным в глубине старым железом, бочками и прочим хламом… Как раз в этом месте в Цветной бульвар впадает система уличек и переулков, спускающихся с горы, кишмя кишащей кабаками, вертепами, притонами и публичными домами. Здесь и знаменитая Драчевка и Соболев переулок (сегодня это Большой Головин переулок.— “Ъ”). Этот квартал — московская Субурра. Улицы его полны пьяными и безобразными, он весь проникнут запахами сифилиса, вина и проституток. Вся юность Брюсова прошла перед дверьми Публичного Дома».

Детская проституция Девочек в услужение мужчинам часто продавали родители или родственники. Мемуарист, знаток сельской жизни Александр Энгельгардт в «Письмах из деревни» писал: «За деньги баба продаст любую девку в деревне, сестру, даже и дочь, о самой же и говорить нечего… А проданная раз девка продаст, лучше сказать, подведет, даже даром, всех девок из деревни для того, чтобы всех поровнять. Охотники до деревенской клубнички очень хорошо это знают и всегда этим пользуются». С развитием секс-индустрии рос спрос и на детей, став гнусным, но доходным бизнесом. Ирина Синова в книге «Жизнь по "желтому" билету» пишет: «В российском законодательстве существовало много серьезных пробелов, связанных с защитой от сексуальных посягательств и растления несовершеннолетних». В 1889 году 83,5% проституток происходили из бедных семей. Как правило, в проституцию попадали дети бедняков, многие были жертвами изнасилования. Около 30% составляли девочки, не достигшие 16 лет. «По результатам обследования, проведенного в 1889 году, число зарегистрированных проституток, не достигших 20-летнего возраста, было 31%, а в 1909 году их стало более 45%»,— отмечает госпожа Синова. «Аренда детей для проституции была широко развита в Петербурге, Москве и на юге России»,— писал исследователь детской беспризорности Михаил Мукалов в книге 1906 года «Дети улицы. Малолетние проститутки». Он назвал центрами детской проституции Киев и Петербург. «Мужчины согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных преследовались непосредственно только за растление или изнасилование ребенка моложе 14 лет, которое произошло в первый раз, а впоследствии любодеяние и другие безнравственные действия с этими же малолетними были не наказуемы. Это трактовалось таким образом, что если несовершеннолетняя зарабатывала на жизнь, занимаясь проституцией, то это был ее добровольный выбор и наказывать мужчину не за что»,— объясняет Ирина Синова.