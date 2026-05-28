Режиссер «Книги жизни» создаст мультфильмы с помощью искусственного интеллекта

Amazon запустил первые анимационные проекты на базе генеративного ИИ, включая сериал режиссера «Книги жизни» Хорхе Гутьерреса. Об этом сообщает издание Cartoon Brew.

Amazon объявил о новой инициативе в сфере анимации, в рамках которой AmazonMGM Studios совместно с AWS будет разрабатывать проекты с использованием генеративных инструментов ИИ. В первую группу вошли «Cupcake & Friends» от BuzzFeed Studios, «Love, Diana Music Hunters» бывшего руководителя Nickelodeon Элби Хехта и «Punky Duck» режиссера Хорхе Р. Гутьерреса — лауреата премии «Эмми», создателя «Книги жизни» и «Майи и трех воинов».

В официальном описании Amazon мультсериала «Punky Duck» сообщается, что в мультфильме будет два главных героя — панк-утенок и его лучший друг кот Смайли. В Лос-Анджелесе они сталкиваются с инопланетными вторжениями, гигантскими монстрами, преступными заговорами роботов, семейными драмами в стиле теленовеллы и сверхъестественным хаосом, пытаясь поступать правильно.

Гутьеррес назвал проект большим экспериментом и заявил, что будет максимально осторожен с искусственным интеллектом. По его словам, необходимо чтобы художники управляли технологиями, а не наоборот. «Это моя цель»,— подчеркнул он. Гутьеррес отметил, что годами разрабатывал проекты в большинстве традиционных студий, и «Punky Duck», к его полному удивлению, получил зеленый свет через два месяца после первой презентации.

Компания заявила о намерении поддерживать кинематографистов и создателей сериалов, разрабатывающих проекты с использованием ИИ в таких областях, как предварительная визуализация, генерация ресурсов и производственные процессы. Netflix также недавно запустил анимационную студию, полностью использующую генеративный ИИ, и в настоящее время набирает персонал для этого подразделения.

Cartoon Brew отмечает, что инициатива вызвала напряженность в анимационной индустрии. Студии продолжают искать способы ускорить производство и снизить затраты, тогда как художники и профсоюзы сохраняют опасения по поводу инструментов, обученных на существующих охраняемых авторским правом произведениях, и возможного сокращения рабочих мест.