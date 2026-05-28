Доля КРТ в объеме строящегося жилья в Нижегородской области достигла 22%

В первом квартале 2026 года Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по объему жилья, которое строится по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Доля таких проектов достигла в регионе 22% от общего объема жилищного строительства. Об этом говорится в исследовании корпорации «Дом.РФ».

По словам управляющего директора Поволжского регионального центра банка «Дом.РФ» Алексея Мочалова, одна из ключевых проблем жилищного строительства Нижегородской области — нехватка площадей.

«А именно — нехватка земли в центре Нижнего Новгорода, который является самым застраиваемым городом региона. Это сдерживает предложение и запуск новых проектов. Ключевым механизмом, который позволит решить этот дисбаланс, является КРТ»,— считает господин Мочалов.

Сейчас в Нижегородской области с использованием механизма КРТ возводится более 382 тыс. кв. м жилья. «Наиболее серьезный видимый эффект для населения мы увидим на этапе ввода к 2028 году, когда будут сдаваться строящиеся сейчас жилые комплексы»,— считает Алексей Мочалов.

Анастасия Титова